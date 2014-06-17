وزير التعليم العالي: زيارة «قصر العيني» أولى مهامي

أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الجديد، أن أول مهام عمله، التوجه، الأربعاء، إلى مستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، لبحث المخالفات والإهمال الذي رصده المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته المفاجئة للمستشفى مساء الاثنين.

وعقد وزير التعليم العالي الجديد، اجتماعاً مساء الثلاثاء، بمجلس الوزراء، لمناقشة أزمة مستشفى قصر العيني، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المستشفى.

وقال «عبدالخالق» في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسى أكد دعمه الكامل للوزراء ورؤساء الجامعات، وطالب باتخاذ قرارات حاسمة والضرب بيد من حديد لصالح الوطن وضد أي فاسد أو مقصر في عمله.

وأضاف الرئيس السيسي أكد على أنه لا مكان لأصحاب الأيادي المرتعشة، بشرط أن تكون القرارت مدروسة وتخدم الصالح العام.