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مصدر بـ«التضامن»: الرئيس صدَّق على زيادة المعاشات 10%

  • مصر
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أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح ، صدق الثلاثاء، على قرار السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بزيادة المعاشات 10% اعتبارا من أول يوليو المقبل وتحسب على إجمالى المعاش والزيادات حتى 30 يونيو 2014 بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة.

وأضاف المصدر أنه «لا زيادة جديدة فى المعاشات، وأن الحكومة أصدرت هذا القرار فى 5 يونيو الجارى، ويشترط تصديق رئيس الجمهورية عليه حتى ينفذ، ولم يصدق عليه الرئيس السابق عدلي منصور آنذاك».

ويستفيد من هذه الزيادة المخاطبين بأحكام قانون «رقم71 لسنة 1964» فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون «رقم 79 لسنة 1975»، و قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون «رقم 108 لسنة 1976»، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصرين فى الخارج الصادر بالقانون «رقم 50 لسنة 1978»، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون «رقم 112 لسنة 1980».

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