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اتحاد الكرة: أجندة الفيفا تصعب إلغاء الهبوط

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اتحاد الكرة: أجندة الفيفا تصعب إلغاء الهبوط اتحاد الكرة: أجندة الفيفا تصعب إلغاء الهبوط

يواجه مقترح إلغاء الهبوط هذا الموسم الذي يتبناه مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية عقبة دولية تحول دون تنفيذه.

وأوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "أجندة الفيفا مزدحمة للغاية الموسم المقبل، ولا تترك أي فرصة لإلغاء الهبوط".

ويشير الشامي إلى صعوبة زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل وبالتالي عدد المباريات.

كما يرتبط الأوليمبي أيضا بخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

ويخوض منتخب مع بداية الموسم المقبل ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وأضاف الشامي لقناة CBC TWO "أتعرض لمضايفات شديدة بسبب إلغاء الهبوط، لدرجة أن أشخاص مجهولين يترددون على مصنع والدي في المحلة لتنفيذه".

وأتم محمود الشامي "إقرار الهبوط وإقامة الدورة الرباعية من دور واحد، قرار نهائي ولا رجعة فيه".

يذكر ان أندية الإنتاج الحربي، غزل المحلة، المنيا، القناة هبطت للدرجة الأدنى، بينما يخوض تليفونات بني سويف مباراة فاصلة مع الرجاء لتحديد آخر فريق هابط.

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