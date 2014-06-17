القبض على قيادي إخواني بحوزته وثائق تؤكد علاقة داعش بالإخوان‎

تمكنت مباحث البحيرة ، من ضبط قيادى بجماعة الإخوان بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ،بحوزته وثائق لعلاقة تعاون بين جماعة الإخوان و منظمة داعش.

كانت حملة ترأسها اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، بالإشتراك مع الأمن الوطنى قد إستهدفت “محمد.ح.ز-52 عاما-موجه بالتربية و التعليم) و أحد قيادات جماعة الإخوان بمركز المحمودية،و المطلوب ضبطه و إحضاره فى القضية رقم 2411 لسنة 2014،بتهمة التحريض على التظاهر و أعمال العنف،وعند إلقاء القبض عليه عثر معه على أوراق توضح وجود علاقة تعاون بين جماعة داعش الإرهابية و جماعة الإخوان.

تم التحفظ على المتهم المضبوطات و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.