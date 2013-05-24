إحباط أول هجرة غير شرعية لسيدات مصريات إلى ليبيا

حرس الحدود يقبض على 62 من جنسيات مختلفة بينهم 8 سيدات.. وضبط 14 صاروخ جراد و130 بندقية أثناء تهريبها إلى مصر

كتب : محمد بخات: الجمعة 24-05-2013 09:59

أحبطت مخابرات حرس الحدود فى المنطقة الغربية العسكرية، عملية هجرة غير شرعية، وألقت القبض على 62 شخصاً بينهم 4 مصريات، أثناء محاولة دخولهم ليبيا فى إحدى المناطق الجبلية جنوب منفذ السلوم.

وكانت إحدى دوريات مخابرات حرس الحدود فى السلوم ضبطت المهاجرين بعد ورود معلومات عن محاولة مجموعة من الأشخاص دخول ليبيا بشكل غير شرعى.

وتمكنت الدورية من رصد المجموعة فى المنطقة الواقعة جنوب منفذ السلوم البرى بحوالى 8 كيلومترات، وحاصرتهم عناصر الدورية، وتبين أنهم 62 فردا من جنسيات مختلفة بينهم 8 سيدات، هم 20 مصرياً، و22 سورياً، و13 سودانياً، و7 من بنجلاديش.

يذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية زادت خلال الفترة الأخيرة من مصر إلى ليبيا عبر المدقات، والطرق الوعرة فى بعض النقاط الحدودية، جنوب منفذ السلوم، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تضبَط فيها سيدات يحاولن الهجرة بطريقة غير شرعية.

من ناحية أخرى، أحبطت دورية حرس حدود فى المنطقة الغربية العسكرية تهريب 14 صاروخ جراد، و130 بندقية، و33 ألفاً و50 طلقة، وكمية ضخمة من الأقراص المخدرة، على متن سيارتين، حاول مواطنون إدخالهما إلى مصر.

وكانت إحدى دوريات حرس الحدود التابعة للمنطقة الغربية العسكرية رصدت عملية تهريب أثناء عملية مسح شامل للمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، من خلال سيارتين ربع نقل، حاولتا دخول الأراضى المصرية جنوب خط الحدود الدولى الغربى، بحوالى 70 كيلومتراً.