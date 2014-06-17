أين ذهب الإسلام؟

سبحان من له الدوام، خلق السماء من غير عمدان، وجعل من محمد حسان شيخاً وإماما، سار خلفه المشير واللواءات وسياسيون وطبقات من رجال المال والإعلام. صورة ونموذج لأقصى ما وصلت إليه الحركة السلفية والإسلامية في مصر خلال ربع قرن.

مع حسان أتت كوكبة عرفناها، ظهرت وتألقت كلها في عهد حسنى مبارك، وجاءت هيئتها بأشكال متعددة. من الشيك ذى البسمة ومناهج التنمية البشرية عمرو خالد، حتى المتشدد كاره النساء والصليبيين محمد حسين يعقوب. وقد مرت من هذا الشوارع مسيرات تبحث عن أختى كاميليا، وهتفت جماهير بالروح بالدم نفديك يا إسلام.

ثم اختفى الإسلام، الشعارات صارت مرسي رئيسي، ولا بديل عن الشرعية، أو تحيا مصر والسيسي رئيسي. ليظهر فراغ كلا المشروعين وتماثلهما في السعي إلى السلطة والاستبداد في ممارستها. اختتم فصل، وها هو فصل آخر يبدأ وتتشكل ملامحه. الرئيس يركب العجلة والسيد رئيس الوزراء يحاول اللحاق به، بالعمل تحيا مصر. أو بالتحفظ على أموال محال السوبر ماركت.

لنجفف منابع الإرهاب، ومثلما يحكم قضاؤنا كل يوم على رؤساء الفتنة بالإعدام، فلنصادر أموالهم. لا مانع من محاصرة الجامعات وتوالى الأحكام على الجميع، أصبحت هناك عروض خاصة جديدة من نوعها، إذ تصادف وقوفك على رصيف مجلس الشورى ذات يوم يمكن أن تدخل السجن الآن لـ15 عاماً.

شيوخ السلفية الذين بسطو سطوتهم الفكرية وخطابهم البائس على حياة المصريين طوال عقدين، تشتت شملهم. هكذا هي الدنيا غدارة، مكسب على خسارة. محمد حسان ويعقوب اختفت قنواتهما وحتى مواقعهما على الإنترنت وانتقلا فيما يشبه المنفى الاختيارى إلى الكويت ودول عربية أخرى، من انحازوا منهم إلى الإخوان وارتموا في أحضان خيرت الشاطر، زمن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فموزعون ما بين قطر وتركيا ولندن يخرجون في هذيان يومى من قنوات كرابعة ومكملين كأنهم أصوات تسبح في الفراغ بعيداً عن قواعدهم ومساجدهم.

أما المساجد فالصابر المحتسب عدلى منصور أقر لها القانون 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، ويشترط في أي شخص يخطب في المسجد أو يعطى دروساً أن يحمل ترخيصاً من الأزهر أو وزارة الأوقاف، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة. ويمكن في هذه الحالة تعديل المادة الثانية لتصبح الإسلام على مذهب وزارة الأوقاف دين الدولة، فببساطة حتى الحديث في المسجد الآن يمكن أن يذهب بك إلى السجن إلا إذا كنت ياسر برهامى- السلفي الحق اللى عمره ما قال لأ- حينها ستطوف البلاد بحثاً عن مرشحين نساء ومسيحيين لخوض الانتخابات.

هذه الفكرة هرست قبل ذلك في ستين فيلم عربي، ومع ذلك سنفعلها ربما لأن أحدا لن يتوقعها.

الشاب الذي قُبض على زملائه، وشاهد بعضهم يسقط في الجامعة، لن يجد حتى مسجدا يمكنه أن يستجمع فيه شتات نفسه. لكن الطريق مفتوح، وهاهى شمس الدولة الإسلامية تشرق في الشام والعراق. الريادة المصرية تتسع لكل المجالات وفي مجال الإرهاب الدولي فإنجازات المصريين بلغت الآفاق. ومثلما سافر الآباء في السبعينيات إلى أفغانستان يسافر الأبناء اليوم إلى داعش.

قزقز لب أمام التليفزيون. تابع ما يحدث في العراق والشام كأنه أمر يحدث في كوكب آخر. وافرح بالإنجازات فها هو المرور يعود إلى الشارع، وحتى جملة «هل صليت على النبي - ص- اليوم؟» والتي انتشرت مؤخرا على السيارات والبنايات، وعدت الداخلية بمحاربتها. ورغم أن الجميع يعرف نهاية الفيلم الحزينة سنظل نتابعه حتى النهاية.