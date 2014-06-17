مصر ترحب بقرار مجلس السلم و الأمن الإفريقى بعودتها إلى مكانها الطبيعي

أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالقرار الذي اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 يونيو خلال اجتماعه في أديس أبابا على مستوى المندوبين الدائمين بالإجماع بعودة مصر إلى مكانها الطبيعي داخل الاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن هذا القرار جاء ليعكس احترام إرادة الشعب المصري كما تجسدت في الثلاثين من يونيو وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة.

وتؤكد مصر أنه في الوقت الذي لم تغب فيه مطلقًا عن قارتها الإفريقية ولم تبتعد قط عن هموم وشواغل أشقائها الأفارقة خلال الفترة الماضية، فإنها تجدد تصميمها وعزمها علي مواصلة دورها التاريخي والطبيعي داخل القارة وتطلعها لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من تعميق وتطوير التعاون القائم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق المصالح والتطلعات والأهداف المشتركة للشعوب الإفريقية ويعزز أواصر التواصل بينها.

أ ش أ