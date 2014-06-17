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رئيس الأركان الإيراني: “داعش” مؤامرة جديدة للنظام الصهيوني

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رئيس الأركان الإيراني: “داعش” مؤامرة جديدة للنظام الصهيوني رئيس الأركان الإيراني: “داعش” مؤامرة جديدة للنظام الصهيوني

رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية -اللواء- حسن فيروز آبادي

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز آبادي، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي اعتبار جماعة “داعش” الإرهابية مؤامرة جديدة للنظام الصهيوني.

ونقلت وكالة أنباء /ارنا/ الإيرانية عن رئيس الأركان الإيراني قوله “إن الصهاينة يحاولون، من خلال هذه المؤامرة، إبعاد القوات الثورية عن حدودهم وخلق ملاذ آمن لهم”.

وبالإشارة إلى آخر التطورات في العراق، قال فيروز آبادي إنه ينبغي على العراقية وجيشها وشعبها استغلال الوضع الحالي لترسيخ حركتهم.

وبالحديث عن الوجود المحتمل للقوات الأمريكية في العراق، أضاف فيروز آبادي أن الأمريكيين لا يشعرون بالرضا تجاه نتيجة الانتخابات في العراق وأنهم من بين المؤيدين الرئيسيين للجماعات الإرهابية التي انبثقت في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتابع فيروز آبادي قائلا إن الأمريكيين يستغلون أي فرصة لإبطال الانتخابات العراقية الناجحة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي على أحد الالتفات لدموع التماسيح حيث أنهم هم أنصار الإرهابيين الحقيقيين في المنطقة.

ودعا الشعب العراقي إلى أن يظلوا متحدين ووصم “داعش” بأنها جماعة إرهابية ورمز الجهل، مؤكدًا أن قمع هذه الجماعة هو الخيار الأخير للأمة العراقية.
> أ ش أ

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