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وزير الآثار الجديد: لا مكان للأيدي المرتعشة خلال المرحلة المقبلة

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وزير الآثار الجديد: لا مكان للأيدي المرتعشة خلال المرحلة المقبلة وزير الآثار الجديد: لا مكان للأيدي المرتعشة خلال المرحلة المقبلة

محمد الدماطي-وزير الاثار

عقد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث فور وصوله لمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا مغلقًا مع الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق والذي قام بإطلاعه على عدد من الملفات المفتوحة استكمالًا منظومة العمل الأثري بما يحقق آمال وطموحات العاملين بمختلف مجالات الحقل الأثري.

واجتمع الدماطي مع رؤساء قطاعات وقيادات الوزارة، عقب اجتماعه مع وزير الآثار السابق، أطلعهم خلاله على تكليفات القيادة السياسية وفي مقدمتها ضرورة إعداد خطط واضحة المعالم ببرامج زمني محدد للانتهاء من كافة المشروعات الجارية وتذليل أي عقبات قد تعترضهم لاستكمالها على الفور بما يعود لصالح المواطن والعمل، وتطوير آليات العمل للنهوض به بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأكد أهمية السرعة في اتخاذ القرار الصائب للنهوض بمسيرة العمل خاصة وان الفترة القادمة تستلزم عدم وجود مكان للأيدي المرتعشة، لافتًا الى اهمية تضافر كافة الوزارات المعنية بالعمل الآثري مثل السياحة والطيران والثقافة والمحافظات بهدف الارتقاء بالمواقع والمتاحف الأثرية لجلب المزيد من اعداد السياحة الوافدة إلى .

وأوضح الدماطي أن العمل سوف يبدأ فى السابعة صباحًا، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، لإتاحة المزيد من الوقت لإنجاز الأعمال المطلوبة في أقصر فترة ممكنة.

وكان العاملون بديوان عام وزارة الآثار قد استقبلوا الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث عند وصوله بعد عصر اليوم إلى مقر الوزارة بالزمالك، حيث كان في مقدمه مستقبليه الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق والذي لاقاه بحفاوة بالغة في تقليد جديد يؤسس لاحترام وتقدير القيادات سواء كانت سابقة او حالية، مهنئًا إياه على ثقة القيادة السياسية فى قدرته على استكمال منظومة الحفاظ على اثار مصر وصيانتها لتسليمها للاجيال القادمة كما تسلمناها من السلف.

أ ش أ

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