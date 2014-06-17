ضبط 2 كيلو بانجو و1200 قرص مخدر وزجاجات خمور فى حملة أمنية بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، اخطارا يفيد ضبط (2) فرد محلي و(2) كيلو بانجو و (1200) قرص مخدر ـ (569) زجاجة خمور ـ مبلغ مالي 6715جنيه .خلال حملة امنية مكبرة.

تم ضبط مصطفى . ا . ا 24 سنة سائق ومقيم عزبة هلال ـ دائرة المركز ..وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع [سبق إتهامه في 4 قضايا مابين ضرب ومخدرات وسرقة وألهم. ا . ا سن 64 عاطل ومقيم بندر ديروط..وبحوزته فرد روسي محلي الصنع [سبق إتهامه في عدد 2 قضايا مابين مخدرات وسرقة ومصطفى . ص . ش سن 32 عامل ومقيم بندر ديروط [سبق إتهامه في 7قضايا مابين ضرب وسلاح و قتل وشروع في قتل ومحمود . ش . ص سن 24 فلاح ومقيم بندر ديروط [سبق إتهامه في عدد 2 قضايا مابين وسلاح ومخدرات وبحوزتهما كيلوا من نبات البانجو المخدر وعدد (1200) قرص مخدر ومبلغ مالي [6715جنيه] و(569 زجاجة خمور)،بقصد الإتجار ومصطفى . س . ش سن 31 فلاح ومقيم بندر ديروط ..وبحوزته كيلوا من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار [سبق إتهامه في عدد 3 قضية ضرب ومخدرات وجاري تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.