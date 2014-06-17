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حريق يتسبب في تفحم وحدة سكنية بالخارجة بالوادى الجديد

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حريق يتسبب في تفحم وحدة سكنية بالخارجة بالوادى الجديد حريق يتسبب في تفحم وحدة سكنية بالخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية بمدينة الخارجة.

وتبين اندلاع حريق في وحدة سكنية بالطابق الخامس بأحد العمارات الأهلية بشارع النبوي المهندس في مدينة الخارجة، ملك محمد محمد عباس 27 سنة ,مقيم مدينة الخارجة , وأسفر الحريق عن تفحم واحتراق محتويات الشقة بالكامل ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الإطفاء بقيادة العقيد سيد عاكف وكيل أدارة المطافي والرائد شريف دويدار من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء , من السيطرة علي الحريق واخراج جميع سكان الوحدة السكنية خارجها وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

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