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بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الجعافرة عقب مداهمة البؤر الإجرامية

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بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الجعافرة عقب مداهمة البؤر الإجرامية بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الجعافرة عقب مداهمة البؤر الإجرامية

شهدت قرية الجعافرة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر  زيارة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير امن القليوبية لتفقد المدينة بعد القاء قوات الامن القبض على عدد كبير من الخارجين على القانون والاطمئنان علي الحالة الأمنية .

من جانبه أكد محمود يسري مدير الامن ، علي إستمرار الحملات علي كل البؤر الإجرامية حتى يتم تطهير كل المحافظة من العناصر الإجرامية التي تهدد حياة المواطنين وتعرقل سير العملية التنموية بالمحافظة،مؤكدا علي انه سيعمل بكل ما لديه من قوة لاستعادة هيبة الدولة.

وقال عبد الظاهر أنه لا تنمية بدون الأمن ولا استقرار بدون إحساس المواطن بالأمان في الشارع، وأمر محافظ القليوبية ، بإزالة التعديات على بحيرة العليقات بشبين القناطر .

وأشاد مدير الامن والمحافظ بالدور البطولي الذي لعبته أجهزة الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن للمواطنين .

وقدم المحافظ الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

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