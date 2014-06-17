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عباس يصل إلى جدة لحضور مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتعاون الاسلامي

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عباس يصل إلى جدة لحضور مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتعاون الاسلامي عباس يصل إلى جدة لحضور مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتعاون الاسلامي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس والوفد المرافق له إلى جدة اليوم لحضور فعاليات الدورة 41 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتى ستبدأ غدًا الاربعاء وتستمر يومين.

وذكرت وكالة الأنباء أنه كان في استقبال الرئيس الفلسطينى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش.

أ ش أ

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