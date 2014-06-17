استقالة 7 من أعضاء نادي هيئة التدريس بجامعة طنطا احتجاجًا على أخونة النادي

تقدم الدكتور محمد زكى السديمى والدكتور رياض المنشاوى والدكتور أحمد شكل والدكتور مصطفى أبو عمرو والدكتور سامى العطار والدكتور السيد سلام والدكتورة ميرفت شلبى باستقالات جماعية من عضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا احتجاجا على إصرار أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور ناجح إبراهيم على أخونة النادي والإساءة للجيش والشرطة إلى جانب قيام مجلس إدارة النادي الإخواني بتوجيه السباب للنظام الحالي على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” .

وتقدم الأعضاء المستقيلين من النادي ببلاغات النائب العام ومحافظ الغربية ووزير التضامن الاجتماعى والجهات الأمنية تتضمن مخالفات سياسية وأمنية ومالية وإدارية وطالبوا بحل مجلس الإدارة والتحقيق فى جميع المخالفات المالية والإدارية بالنادى ومواجهة أى فصيل أو تيار يحرض على العنف والإرهاب ويهين الرموز الوطنية ويمارس التمييز العنصرى بين طوائف الشعب.