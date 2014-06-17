' ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم الحارس أوبلاك من بنفيكا '

إفي - يدرس نادي ريال مدريد الإسباني إمكانية ضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، بينما يفكر في البلجيكي كورتوا والإسباني دي خيا كبدائل حال رحيل الحارس الاساسي الحالي إيكر كاسياس.

واعترف ممثل الحارس ميها ملاكار لصحيفة (أس) الرياضية الإسبانية بأن كل من "ريال وأتلتيكو مدريد" أبديا اهتماما بضم الحارس الصاعد المرتبط بتعاقد مع بنفيكا حتى 2018 وبشرط جزائي قيمته 20 مليون يورو.

وبادر بنفيكا بإبلاغ الحارس أنه لا ينوي بيعه، لكن تألقه المبهر الموسم المنصرم لفت أنظار كبرى الفرق الأوروبية وعلى رأسها الجارين اللدودين في العاصمة الإسبانية وكذا يوفنتوس الإيطالي.

وكشف وكيل أوبلاك أنه لم تحدث مفاوضات حقيقية بين موكله وريال مدريد، وأن ما جرى "اتصالات مبدئية مع الريال"، وأن أحدا في النادي الملكي لم يؤكد له أن كاسياس أو الحارس الثاني دييجو لوبيز سيغادر الفريق.

وأضاف أن مسئولي الفريق الإسباني كانوا مهتمين فحسب بمعرفة ما إذا كان أوبلاك راغبا في الانضمام لريال مدريد، وأعطوه مهلة للتفكير خاصة وأن "موسم الانتقالات الصيفية يمتد لأشهر وحتى نهاية أغسطس المقبل".

وبدأ أوبلاك الموسم المنصرم بديلا لأرتور مورايس ولكنه لعب أساسيا منذ منتصف الموسم ليخوض 27 مباراة.

يشار إلى أن انتقادات عديدة وجهت لكاسياس حارس الريال والمنتخب الإسباني بعد الهزيمة الثقيلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف في مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال البرازيل 2014.