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النيابة تطالب باستدعاء والد نيمار للشهادة

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النيابة تطالب باستدعاء والد نيمار للشهادة النيابة تطالب باستدعاء والد نيمار للشهادة

إفي - طالبت النيابة بالمحكمة الوطنية الإسبانية اليوم من القاضي بابلو روث استدعاء والد نيمار للشهادة، وإرجاء قراره باستدعاء الرئيس الحالي لبرشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لأخذ أقواله في 22 يوليو.

وطالب عضو النيابة العامة، خوسيه بيرلاس، أيضا من القاضي في مذكرة من ورقة واحده مطالبة والد نيمار، نيمار دا سيلفا سانتوس، إحضار فواتير عام 2003 المتعلقة بتحصيل 5% عمولة على الدخول الثابتة والمتغيرة لنيمار وكذلك الخاصة بشركتيهما (ان آند ان).

كما طالبت النيابة بتكليف أحد الخبراء باعداد تقرير عن حسابات نادي برشلونة المتعلقة بالأعوام التي قام فيها بدفع المكافآة وتوقيع العقود المتعلقة بصفقة ضم نيمار، والتي يجري التحقيق فيها، والمتهم فيها ساندرو روسيل رئيس النادي الكتالوني السابق ونادي برشلونة بتهمة التهرب الضريبي.

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