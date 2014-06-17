مدحت عبد الهادي مساعدا لميدو في الزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين مدحت عبد الهادي كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الذي يقوده أحمد حسام "ميدو".

وكان ميدو طلب استبدال هشام يكن وطارق السيد مساعديه في الجهاز الفني بعبد الحليم ومحمد عويس.

وتم الاستقرار على تعيين عويس، إلا أن مدحت عبد الهادي أصبح المساعد الثاني.

يذكر أن الإدارة قررت الاتفاق مع مخطط أحمال إنجليزي يدعى نيكولاس بناء على طلب ميدو.

كما وجهت الإدارة الشكر لحمادة أنور المدير الإداري وأحمد السيسي إداري الفريق، وتعيين سيد متولي وأحمد زاهر بدلا منهما.

التغييرات طالت الجهاز الطبي بقيادة رزق عبد الفتاح، وتعيين أيمن فريد طبيب الزمالك الأسبق.

وتأهل الزمالك بصعوبة للدورة الرباعية بعد الفوز على اتحاد الشرطة 4-3 خلال الجولة الحاسمة للدوري الممتاز.