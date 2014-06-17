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الإسماعيلي: الزمالك يعرض مليون و600 ألف دولار لضم أنطوي

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الإسماعيلي: الزمالك يعرض مليون و600 ألف دولار لضم أنطوي الإسماعيلي: الزمالك يعرض مليون و600 ألف دولار لضم أنطوي

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه تلقى عرضا من نادى الزمالك لضم جون أنطوى مهاجم الفريق مقابل مليون و600 ألف دولار.

وصرح أبو السعود لـFilGoal.com أن أنطوى رفض الانضمام إلى أحد أندية الدوري الروسي، التي طالبت التعاقد مع اللاعب مقابل مليون يورو.

ويقضي أنطوي مهاجم الدراويش أجازة قصيرة في غانا، رافضا العودة إلى في الوقت الحالي، مع أقاويل تُفيد بطلب اللاعب الرحيل من النادي.

وكشف رئيس الإسماعيلي أن إدارة النادي حاليا تبحث العروض المناسبة للاعب بما يحقق مصلحة النادي في المقام الأول.

وعلى الجانب الآخر يحاول مسؤولو الإسماعيلي إنهاء أزمة مستحقات نادى "دريمز الغانى" التي قرت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية النادي الغاني بـ150 ألف دولار بخصوص صفقة انتقال أنطوي إلى الإسماعيلي.

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