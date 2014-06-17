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عزمي مجاهد: قرارات لجنة الأندية غير ملزمة

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عزمي مجاهد: قرارات لجنة الأندية غير ملزمة عزمي مجاهد: قرارات لجنة الأندية غير ملزمة

هناك من يسعى لخلق فتنة كبرى بين جماهير الكرة المصرية - القرارات ملهاش لازمة - الدوري تحت مظلة الاتحاد المصري وهو المسؤول عنه

أكد عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي بإسم اتحاد الكرة، أن قرارات لجنة الأندية غير ملزمة وأنها لا تتخطى حاجز التوصيات.

وقال مجاهد لـFilGoal.com "كل ما يصدر عن لجنة الأندية مجرد توصيات وليست قرارات ملزمة، والدوري المصري مسابقة مقامة تحت مظلة الاتحاد المصري وهو المسؤول الوحيد عنها."

وأضاف مجاهد "هناك من يسعى لخلق فتنة كبرى بين جماهير الكرة المصرية، وهو ما سنتصدى له بكل حسم وقوة."

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك ولجنة الأندية، قد اقترح شطب عضوية الأهلي من لجنة الأندية، وهو الأمر الذي شدد مجاهد على مخالفته للوائح.

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