موقع إخباري: تطوع 5000 إيراني للقتال في العراق

تطوع حوالى 5000 إيراني للدفاع عن الأماكن المقدسة الشيعية في العراق أمام زحف مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، حسب موقع «تبناكنيوز» الإيراني، الثلاثاء.

وأفاد موقع «تبناكنيوز» أن النداء وجهته منظمة «المقر العام الشعبي للمدافعين عن المقامات الشيعية» ويمكن للمتطوعين تسجيل أنفسهم على موقع «حريمشيعة».

وكتب الموقع الأخير: «يتم تنظيم المسجلين في وحدات، وفي حال أعطى المرشد الأعلى، أية الله على خامنئي، الأمر، فسيتجهون إلى العراق للدفاع عن الأماكن المقدسة».

ويضم العراق الكثير من الأماكن المقدسة لدى الشيعة في النجف وكربلاء جنوبي بغداد وسامراء إلى شمالها.