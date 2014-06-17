الرئيس السيسي يستقبل رسالة خطية من الرئيس الجامبي لتدعيم العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مومدو سابالي، وزير الشئون الرئاسية بجمهورية جامبيا، حاملًا رسالة خطية من الرئيس الجامبي يحيى جامع، لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الجامبي – الذي كان قد شارك على رأس وفد من ثلاث وزراء جامبيين في مراسم تنصيب الرئيس السيسي – نقل تحيات وتقدير الرئيس الجامبي، متمنيًا لمصر، دولة وشعبا، كل التقدم والاِزدهار، ومعربًا عن تطلعهم لتدعيم علاقات التعاون بين البلدين.

من جانبه، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل شكره وتقديره للرئيس الجامبي، منوهًا بأهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا مصريًا على إفريقيا، باِعتبارها إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، ومن ثم يتعين تنشيط العلاقات المصرية – الإفريقية، على كافة المستويات، ولاسيما في شقها الاقتصادي – التنموي.

وقد أمن سابالي على ذلك، منوهًا إلى اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر، وتأييدها لإرادة الشعب المصري، ولاستئناف مصر لأنشطتها في الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن بلاده تتطلع إلى عودة مصر لقيادة القارة الإفريقية والاضطلاع بدورها الذي لا غنى للقارة عنه.