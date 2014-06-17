أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«التخطيط القطرية»: متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية 88.2 ألف ريال

Google+ Print
«التخطيط القطرية»: متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية 88.2 ألف ريال «التخطيط القطرية»: متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية 88.2 ألف ريال

وزارة التخطيط القطرية

أظهرت نتائج المسح الخامس لإنفاق ودخل الأسرة الذي نفذته وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء القطرية، خلال الفترة “سبتمبر2012 وحتى سبتمبر 2013″، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية من كافة المصادر بلغ نحو 88.2 ألف ريال تقريباً مقابل 49.6 ألف ريال معدل الإنفاق الشهري .

وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة،بحسب ما ذكرته جريدة الشرق القطرية، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية يتضمن أيضا القيمة الإيجارية للمسكن الملك مع احتساب الإعفاءات من الماء والكهرباء كدخل فيما يصل المعدل إلى 72.7 ألف ريال تقريباً دون احتساب هذه القيم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا