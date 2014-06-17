«التخطيط القطرية»: متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية 88.2 ألف ريال

أظهرت نتائج المسح الخامس لإنفاق ودخل الأسرة الذي نفذته وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء القطرية، خلال الفترة “سبتمبر2012 وحتى سبتمبر 2013″، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية من كافة المصادر بلغ نحو 88.2 ألف ريال تقريباً مقابل 49.6 ألف ريال معدل الإنفاق الشهري .

وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة،بحسب ما ذكرته جريدة الشرق القطرية، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية يتضمن أيضا القيمة الإيجارية للمسكن الملك مع احتساب الإعفاءات من الماء والكهرباء كدخل فيما يصل المعدل إلى 72.7 ألف ريال تقريباً دون احتساب هذه القيم .