زعزوع عقب أدائه اليمين : مصر ستستعيد مكانتها بالعمل والإنتاج

قال وزير السياحة هشام زعزوع إن لقائه اليوم والوزراء برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كان مثمراً في توجيهاته ودلالته ،مشيرا إلى أن الفترة القادمة للعمل والإنتاج ، لافتا إلى أن اهم ملامح الاجتماع تشير إلى عمل مضني وشاق لكل قطاعات الدولة حتى تستطيع مصر استعادة مكانتها وبما يليق بها اقتصاديا وفكريا .

وأشار زعزوع إلى أنه تم مناقشة ملف السياحة ، وأن أهم أولويات العمل في الفترة القادمة تتمثل في نقل الصورة الحقيقة لمجريات الامور في مصر مع عمل خطة تحرك سريعة لاستعادة الحركة السياحية ، لافتا أن هناك اجتماع شهري مع الرئيس وعمل تقرير شهري للعرض على سيادته ، موضحا أن تعليمات السيد الرئيس تضمنت انه لا خوف في اتخاذ أي قرار فهناك حماية للمسئول طالما كان القرار في صالح البلد وأن سياسة الايدي المرتعشة ولى زمنها .

وأعرب زعزوع عقب عودته إلى مكتبه بعد أدائه اليمين الدستورية واجتماعه برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن تفاؤله بمستقبل صناعة السياحة في الفترة القادمة خاصة بعد ممارسة الشعب لاستحقاقاته السياسية وفي ظل وجود دستور ورئيس منتخب وحكومة جديدة ، مشيرا أن ثقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في استمرار توليه حقيبة السياحة بمثابة تكليفا جديدا لمزيد من العطاء من أجل النهوض بقطاع السياحة ، مطالبا الوزارات المختلفة بتضافر جهودها مع وزارة السياحة للخروج بها من مرحلة عنق الزجاجة ، لافتا أن في نهاية كل نفق مظلم نور .