أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

زعزوع عقب أدائه اليمين : مصر ستستعيد مكانتها بالعمل والإنتاج

Google+ Print
زعزوع عقب أدائه اليمين : مصر ستستعيد مكانتها بالعمل والإنتاج زعزوع عقب أدائه اليمين : مصر ستستعيد مكانتها بالعمل والإنتاج

قال وزير السياحة هشام زعزوع إن لقائه اليوم والوزراء برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كان مثمراً في توجيهاته ودلالته ،مشيرا إلى أن الفترة القادمة للعمل والإنتاج ، لافتا إلى أن اهم ملامح الاجتماع تشير إلى عمل مضني وشاق لكل قطاعات الدولة حتى تستطيع استعادة مكانتها وبما يليق بها اقتصاديا وفكريا .

وأشار زعزوع إلى أنه تم مناقشة ملف السياحة ، وأن أهم أولويات العمل في الفترة القادمة تتمثل في نقل الصورة الحقيقة لمجريات الامور في مصر مع عمل خطة تحرك سريعة لاستعادة الحركة السياحية ، لافتا أن هناك اجتماع شهري مع الرئيس وعمل تقرير شهري للعرض على سيادته ، موضحا أن تعليمات السيد الرئيس تضمنت انه لا خوف في اتخاذ أي قرار فهناك حماية للمسئول طالما كان القرار في صالح البلد وأن سياسة الايدي المرتعشة ولى زمنها .

وأعرب زعزوع عقب عودته إلى مكتبه بعد أدائه اليمين الدستورية واجتماعه برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن تفاؤله بمستقبل صناعة السياحة في الفترة القادمة خاصة بعد ممارسة الشعب لاستحقاقاته السياسية وفي ظل وجود دستور ورئيس منتخب وحكومة جديدة ، مشيرا أن ثقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في استمرار توليه حقيبة السياحة بمثابة تكليفا جديدا لمزيد من العطاء من أجل النهوض بقطاع السياحة ، مطالبا الوزارات المختلفة بتضافر جهودها مع وزارة السياحة للخروج بها من مرحلة عنق الزجاجة ، لافتا أن في نهاية كل نفق مظلم نور .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك