راسموسين: ناتو يتعاون بشكل كامل مع تركيا بشأن للتنسيق بشأن التطورات في العراق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندريس فوج راسموسين إن الحلف يتعاون بشكل كامل مع تركيا للتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الأخيرة في العراق، وذلك على خلفية سيطرة تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف اختصارًا باسم “داعش” على مناطق هامة في العراق، وما يتردد عن زحفه نحو العاصمة بغداد.

وأدان راسموسن بشدة – في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي آر تي) – عملية مداهمة القنصلية العامة التركية في الموصل، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من العمليات الانتخابية في العراق.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها راسموسن لتركيا، والتي استمرت يومين، لبحث تداعيات الأوضاع في العراق، حيث سيطر تنظيم “داعش” على مدينتي تكريت والموصل، وبات على مقربة من العاصمة بغداد.

والتقى راسموسن خلال زيارته لأنقرة برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله جول ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو لبحث تنسيق الجهود في هذا الصدد.

أ ش أ