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سمير فريد يطلب التحقيق فى اتهام مديرمهرجان القاهرة للعاملين بابتزاز الإدارة

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سمير فريد يطلب التحقيق فى اتهام مديرمهرجان القاهرة للعاملين بابتزاز الإدارة سمير فريد يطلب التحقيق فى اتهام مديرمهرجان القاهرة للعاملين بابتزاز الإدارة

طلب رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الناقد سمير فريد من محمد عبدالعليم المستشار القانوني لوزير الثقافة ،بالتحقيق في ماجاء بالاستقالة المسببة التي تقدم بها أمس محمد يوسف ،طالبا فيها بإعفائه من منصبه كمدير عام للمهرجان،والتى أ تهم فيها بعض العاملين بإبتزاز الإدارة.
> وكان محمد يوسف قد تقدم باستقالة مُسببة من منصبه للناقد سمير فريد رئيس المهرجان،موضحا فيها أعتراضه على ما وصفة بإبتزاز أعضاء الوحدة الحسابية المعنية بتسوية ميزانية المهرجان.
> وأعرب يوسف باستقالته عن تحفظه على عد ألتزام رئيس المهرجان الناقد سمير فريد،بقرار مجلس الإدارة الذى أوصى بأن يقوم الثلاثى “يوسف ،فريد ،ومعهم هالة قدرى” بتوقيع الشيكات البنكية .

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