وزير الرياضة: السيسي فاجأ الجميع بالسؤال عن مراكز الشباب الموجودة في مصر

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الرئيس السيسي فاجأ الجميع بالسؤال عن مراكز الشباب الموجودة في مصر وانه على علم بأن عدد هذه المراكز يبلغ 4450 مركزًا، مطالبًا بالعمل على تطوير هذه المراكز.

وأضاف وزير الرياضة – فى مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء عقب ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع الحكومة الجديدة – أنه سيتم الانتهاء من تطوير 70% من مراكز الشباب مع نهاية العام الجاري وسيبقى حوالي 1200 مركز شباب تحت التطوير.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم وتوقيع بروتكول بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم لاستخدامها كفناء للمدرسة وممارسة الشباب الرياضة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الرئيس السيسي خلال الاجتماع اليوم شدد على أهمية الرياضة و أن ماراثون الدراجات الذي اقيم الجمعة الماضية هو رسالة واضحة للاهتمام بالرياضة با عتبارها مكون اساسي في حياة الشعب المصري سواء من الشباب أو الاطفال حتى العاملين والفلاحين والمراة.

وأضاف أن الرئيس شدد أيضًا على الاهتمام بالقيم الروحية والاخلاقية للشباب موضحًا أن الرئيس وجه بأن التعاون لابد أن يكون وثيقًا بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة في الاهتمام بالجانب الروحي والاخلاقي لدى الشباب المصري.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الرئيس ركز خلال الاجتماع على الشباب في المناطق النائية مثل حلايب وشلاتين والنوبة وشبة جزيرة سيناء وان كل الانشطة التي تتم للشباب المصري لابد وأن يكون له نصيب كبير فيها.

وأوضح أن الرئيس السيسي يعمل على المصالحة بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي المصري، مشيرًا إلى ضرورة اختيار التوقيت المناسب لكي تنجح كل المساعي وان هذا الامر من اولويات رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف أنه تم الاجتماع بمجلس ادارة الناديين كل على حده وانه قريبا ستبدأ المصالحة التي قد تستمر بعض الوقت داعيًا إلى فتح صفحة جديدة مع العهد الجديد الذي يعيشه الشعب المصري.

أ ش أ