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هدى بدران: نسبة المرأة في التشكيل الوزاري الجديد مخيبة للآمال

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هدى بدران: نسبة المرأة في التشكيل الوزاري الجديد مخيبة للآمال هدى بدران: نسبة المرأة في التشكيل الوزاري الجديد مخيبة للآمال

هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء

رأت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر أن نسبة المرأة في التشكيل الجديد لوزارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مخيبة للأمال ومحبطة لبداية عهد جديد وحقبة جديدة من الإنتاج.

وأعلنت بدران عن رفضها لإسناد 4 وزارات فقط لوزيرات بينما عدد الوزراء 34 في الجديدة، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ وعده فى خطاب التنصيب الذي أكد فيه أن المرأة تستحق التمثيل العادل في مجلس النواب القادم والمناصب.

وقالت رئيسة الاتحاد – في تصريح لها اليوم – إنه بعدما استعد نصف المجتمع – النساء – لعهد جديد عادل – إذ بنا نعود إلى نفس المعادلة التي هى 1ر1% وهى نسبة لا هى عادلة و لا مناسبة وتحرم نصف المجتمع من المشاركة السياسية الفعالة والإيجابية.

أ ش أ

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