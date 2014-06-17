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فريق عمل “دلع البنات ” فى اليونان وتركيا

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فريق عمل “دلع البنات ” فى اليونان وتركيا فريق عمل “دلع البنات ” فى اليونان وتركيا


> سافرت الفنانة  مي عز الدين و فريق عمل”دلع بنات “الى اليونان وتركيا لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك .

وأشارت مي إلى أن هذا العمل مختلف تماماً عن العمل السابق “الشك” حيث تدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى بين طبقتين من طبقات المجتمع فيها تمثل مى عز الدين الفتاة الشعبية “كوريا” وكند علوش “هايدى”تمثل طبقة استقراطية وتدور وتجمع بينهما الاحداث.

مسلسل بطولة  مي عز الدين, كندة علوش, سعد الصغير, محمد عادل امام, ريم الباردوى, سناء يوسف, خالد سليم, كريمة مختار, سمير غانم.إخراج شرين عادل .

كتبت : رباب يوسف القعيد

 

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