أسوأ 6 دول للعمال: سوريا تتصدر وكوريا الجنوبية مفاجأة

لا تقتصر معاناة بعض العمال على الأجر العادل والإجازات المرضية وظروف العمل الإنسانية، فهناك دول تعاني فيها العمالة من القتل والسجن والتحرش، حيث رصد تقرير جديد أعده الاتحاد الكونفيدرالي للتجارة الدولية معاناة الدول الأسوأ بالنسبة لحماية العمال.

>وتحدثت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية عن الدول الست الأسوأ بالنسبة للعمال، وهى: سوريا وجنوب أفريقيا وكمبوديا والصين وروسيا البيضاء وكوريا الجنوبية.

1- سوريا:

>جاءت سوريا في صدارة الدول الأسوأ فيما يتعلق بحقوق العمال، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السوري تدهورًا شديدًا بالتزامن مع الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد خلال الأربع سنوات الماضية. ورغم أن القانون السوري يجيز الحد الأدنى للأجور، فقد تأثرت دخول ذوي الأجور المتوسطة، كما يواجه العمال خطر الموت من جراء القصف وغيرها من الهجمات اليومية. ويعد الفساد أحد التحديات التي تهدد العمالة السورية، فنصف القوي العاملة في سوريا تعاني من البطالة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة التي حذرت من أن اقتصاد البلاد «يتجه نحو الخراب»، بعدما أغلق العديد من الشركات وفر العمال من الحرب إلي البلدان المجاورة.

2- جنوب أفريقيا:

>بعدما مزقت الحروب جنوب أفريقيا، بات من الصعب تقديم أي ضمان فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد دخلت البلاد في فوضى منذ أن سيطر تحالف متمردي السيليكا على العاصمة، وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيز في مارس 2013. وتعد عمالة الأطفال شائعة في جنوب أفريقيا، في الوقت الذي لم تحدد فيه وزارة العمل معايير الصحة والسلامة في مكان العمل.

3- كمبوديا:

>ذكر التقرير أن العمال في كمبوديا يطالبون بظروف عمل أفضل، حيث يتعرضون للفصل التعسفي والترهيب والاعتقال والعنف. وفتحت الشرطة الكمبودية النار على عمال الملابس أثناء مظاهرة في يناير الماضي كانوا يطالبون خلالها برفع الحد الأدنى للأجور، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. واعتقل العديد من المتظاهرين، وآخرين تعرضوا للضرب من قبل الشرطة في مسيرات منفصلة مطالبة بتحسين الأجور في وقت سابق من العام الحالي. وتشير الأرقام إلي تعرض نحو 500 عامل للإغماء في مصانع الملابس في كمبوديا العام الحالي، و4 آلاف شخص خلال الأربع سنوات الماضية.

4- الصين:

>تعد الصين، بحسب الصحيفة الأمريكية، من الدول المعروفة بتدني الأجور وقوانين العمل التي تحظر النقابات العمالية المستقلة، وتحد من الحق في الإضراب. ويعاني ما يصل إلى 6 ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد في كثير من الأحيان من أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها التعرض للغبار، والذي يتراكم في الرئتين، مع ارتفاع معدلات التلوث في البلاد.

5- روسيا البيضاء:

> رغم أن روسيا البيضاء أصبحت الآن جزءًا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي كتلة اقتصادية تضم أيضًا روسيا وكازاخستان، وتشمل فوائدها التعليم «على قدم المساواة»، وتوفير فرص العمل في الدول الثلاث، لم يتم ذكر شىء عن الأجور أو النقابات العمالية. وتبقى الأجور في روسيا البيضاء من بين أدنى المعدلات في أوروبا، حيث يقل دخل الفرد عن 500 دولار شهريًا، في حين أن تكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر، كما اختفت النقابات العمالية المستقلة مع انتخاب الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو عام 1994.

6- كوريا الجنوبية:

>يعد إدراج كوريا الجنوبية في قائمة الدول الأسوأ مفاجأة للكثيرين، ولكن واحدة من كبرى الشركات في البلاد «سامسونج»، اتهمت باستخدام ما يصل إلى 10 آلاف من العمال غير الشرعيين، بحسب الصحيفة الأمريكية، كما أن كوريا الجنوبية منعت أيضًا تشكيل النقابات العمالية لسنوات. وقيم التقرير الدول باستخدام 97 مقياسًا لحقوق العمال، باعتبارهم جزءًا من مؤشر الحقوق العالمية في عام 2014.