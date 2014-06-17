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«الصحة العالمية»: وضع «كورونا» مازال«خطيراً» رغم انخفاض عدد المصابين

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أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من انخفاض أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، والتأكد من أنه ليس هناك دليل على انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان، إلا أن الوضع مازال خطيراً على الصحة العامة.

وشددت لجنة الطواريء، التي عقدتها المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، في جنيف، في اجتماعها السادس، لبحث آخر تطورات انتشار«كورونا»،على أن الوضع أيضاً لا يزال مصدر قلق خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة للسفر إلى المملكة العربية لأسباب تتعلق بالعمرة خلال شهر رمضان وموسم الحج.

وطالبت اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من العدوى إضافة إلى تعزيز القدرات في البلدان الضعيفة وبخاصة في أفريقيا وأن تتخذ تلك الدول إجراءات ملموسة تحسباً من العمرة، كما طالبت بزيادة الوعي بين الحجاج الذين يخططون للذهاب إلى العمرة والحج وبخاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات تدعم التوجه نحو استخدام الفحص الحراري كوسيلة لوقف أو إبطاء دخول العدوى، مشيرة إلى أن الموارد التي يمكن أن تخصص لذلك من الأفضل أن تستخدم لتعزيز المراقبة ومكافحة العدوى وغيرها من التدابير الفعالة.

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