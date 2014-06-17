هكذا يتحايل العراقيون على منع «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، إن مئات الألوف من المستخدمين في العراق يتحايلون على حظر مواقع التواصل الاجتماعي الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخر، .وقال موقع «سيفون» إنه شهد إقبالا ضخما من جانب متصفحي الانترنت في العراق خلال الأيام الماضية.

ويسمح الموقع للمستخدمين بتجنب الحظر على شبكة الانترنت وبذلك يمكن الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر».

ووصل عدد مستخدمي موقع سيفون «psiphon» في العراق إلى 550 ألف شخص الأحد الماضي بينما يتراوح يبلغ عدد مستخدميه في الأيام العادية نحو 8 ألاف شخص فقط.

ولجأت حكومة «المالكي» إلى منع مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قبل أيام على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد.

وانتقدت منظمات حقوقية قرار الحكومة العراقية مؤكدة أن المنع أضر بمصالح الكثير من المستخدمين الذين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قانوني.

وقالت جيليان يورك إحدى المسؤولين عن جمعية الجبهة الإلكترونية المهتمة بحقوق المستخدمين على الانترنت أن الحكومة العراقية لن تستفيد شيئا بمنع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت «يورك»: «لن يضيف لهم ذلك شيئا سوى انهم سيقطعون خطوط الاتصال بين العديد من النشطاء والعالم الخارجي».

وأعلنت عدة مواقع الأحد الماضي عن مشاكل تواجه المتصفحين في العراق في الدخول إليها مثل «يوتيوب» و«فيس بوك» و«تويتر».

وأكدت الشركات الثلاث أنها تلقت شكاوى متعددة من مستخدميها في العراق تفيد بوجود مشاكل في عمل مواقعها.