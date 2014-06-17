وصول 119 مرحلًا من اليونان والسعودية

وصل مطار القاهرة الدولي 45 شابًا مصريًا مرحلين من اليونان بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات , كما وصل أيضا من السعودية 74 مصريا مرحلين بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل هناك .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار وصل المرحلون علي الطائرة المصرية القادمة من أثينا وسط حراسة أمنية مشددة , أضافت المصادر أن المرحلين القادمين من السعودية وصلوا علي طائرة خاصة , قام اللواء مجدي السمان مدير الجوازات بالمطار بتشكيل فريق من الجوازات لفحص المرحلين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم , أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم .