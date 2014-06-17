انتهاء الجلسة الافتتاحية لجولة المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (1+5) بالعاصمة فيينا

أعلن مايكل مان المتحدث الرسمي باسم المفوضة العليا للسياسات الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون انتهاء الجلسة الافتتاحية لجولة المفاوضات النووية الخامسة بين إيران والقوى الغربية الست التي تستضيفها وزارة الخارجية النمساوية في العاصمة فيينا.

وقال مايكل مان، إن جلسة المفاوضات الاستهلالية استمرت نحو 90 دقيقة بحضور رؤساء وفود الدول الغربية الست المشاركة في المفاوضات وناقشت النقاط الأساسية التي تشكل صلب مسودة الاتفاق النهائي بين الطرفين، كما وصف المفاوضات الصباحية بأنها كانت شاقة.

ومن المقرر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة على مستوى الخبراء بين إيران ومجموعة (1+5) بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لفيينا في محاولة لحسم عدد من القضايا ذات الطبيعة التقنية والفنية.

أ ش أ