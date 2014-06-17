أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بريطانيا تنتقد قرار “موسكو” بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا

Google+ Print
بريطانيا تنتقد قرار “موسكو” بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا بريطانيا تنتقد قرار “موسكو” بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج

انتقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، قرار شركة “غاز بروم” الروسية بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا بعد أن مرت مهلة دون أن تسدد أوكرانيا ديون الغاز المستحقة عليها للشركة في نزاع قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا.

وقال وزير الخارجية – في رده على أسئلة النواب في مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء – “إن قرار غاز بروم بوقف إمدادات الغاز يقوض سمعة روسيا كمورد للطاقة يعتمد عليه”.

وأعرب عن أسفه لقرار غازبروم، معربًا عن اعتقاده بأن مثل هذه القرارات تضر بمصداقية روسيا في توريد الطاقة في أماكن أخرى بجميع أنحاء أوروبا.

يذكر أن شركة (غازبروم) الروسية قررت اعتبارا من أمس الاثنين التحول إلى نظام الدفع مقدما في تعاملاتها مع شركة (نفطوغاز أوكرانيا) بعد انقضاء مهلة سداد جزء من الديون بقيمة ملياري دولار، وتخلف كييف عن الموعد المحدد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا