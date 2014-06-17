بريطانيا تنتقد قرار “موسكو” بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا

انتقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، قرار شركة “غاز بروم” الروسية بتخفيض تصدير الغاز إلى أوكرانيا بعد أن مرت مهلة دون أن تسدد أوكرانيا ديون الغاز المستحقة عليها للشركة في نزاع قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا.

وقال وزير الخارجية – في رده على أسئلة النواب في مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء – “إن قرار غاز بروم بوقف إمدادات الغاز يقوض سمعة روسيا كمورد للطاقة يعتمد عليه”.

وأعرب عن أسفه لقرار غازبروم، معربًا عن اعتقاده بأن مثل هذه القرارات تضر بمصداقية روسيا في توريد الطاقة في أماكن أخرى بجميع أنحاء أوروبا.

يذكر أن شركة (غازبروم) الروسية قررت اعتبارا من أمس الاثنين التحول إلى نظام الدفع مقدما في تعاملاتها مع شركة (نفطوغاز أوكرانيا) بعد انقضاء مهلة سداد جزء من الديون بقيمة ملياري دولار، وتخلف كييف عن الموعد المحدد.

أ ش أ