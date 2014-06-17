بالصور .. مدير أمن الغربية يكرم أسرتي الشهيدين أحمد شلبي ومحمد الصواف

قام اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية نائبا عن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية باستقبال أسر الشهيدان أحمد شلبي أبو الخير والذي استشهد بتاريخ 13 يوليو 2014 م أثناء فض مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية بدائرة قسم البساتين ، والشهيد محمد السيد الصواف والذي أستشهد بتاريخ 12 يوليو 2014 م أثناء ضبط أحد المجرمين بدائرة قسم ثان طنطا قام المتهم بفتح أنبوبة الغاز وإشعالها عند دخول القوة مما أدي إلي إصابته بحرق من الدرجة الثالثة بنسبة 90 % مما أدي إلي وفاته.

وقام مدير الأمن بتقديم درع وزارة الداخلية لهم وبعض مستحقاتهم المادية وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتقديم جميع سبل الرعاية المادية والمعنوية لأسر شهداء الوزارة.