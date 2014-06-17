وزير البترول:أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة هو تأمين احتياجات المواطنين

أعلن المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن أهم أولويات وزارة البترول خلال الفترة القادمة هو الاستمرار في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين، وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى بما يسهم فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير، عقب أداء اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية، إلى أن أهم أولويات الفترة المقبلة ايضًا تحسين مناخ الاستمرار لجذب المزيد من الاستثمارات البترولية خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والانتاج لزيادة معدلات احتياطى مصر من الزيت الخام، والغاز الطبيعي بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتهما.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك المحلى.

كما أكد الوزير أهمية تطوير الأداء لقطاع البترول والثروة المعدنية، والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر الفنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية والعمل على بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة زيادة جهود العاملين بقطاع البترول لتحقيق الأهداف المنشودة.. مؤكدا ثقته فى قدراتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأضاف أن المرحلة القادمة تستهدف كذلك تعظيم الإستفادة من الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليًا بدلًا من تصديرها باعتبارها تمثل الصناعة الإستراتيجية لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارد مصر من البترول والغاز وتحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق توظيف تلك الموارد فى عمليات انتاج الخامات البتروكيماوية الاستراتيجية التى تدخل بدورها فى العديد من الصناعات والمنتجات النهائية.

وأكد الوزير أهمية العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والعمل على وصوله إلى مستحقيه للحفاظ على ثروات البلاد، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا للإطار التشريعي والهياكل التنظيمية لقطاع الثروة المعدنية لتشجيع تكثيف انشطة البحث والتنقيب والحد من تصدير الثروات المعدنية فى صورتها الخام بإقامة صناعات تعظم من القيمة المضافة من الخامات المستخرجة بهدف زيادة موارد الدولة وزيادة مساهمة الثروة المعدنية فى الناتج القومى.

أ ش أ