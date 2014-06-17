وزير الطيرن المدني: الفترة القادمة ستشهد اجتهادًا أكثر في تطوير صناعة الطيران

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتهادًا أكثر في بعض الأولويات بالوزارة والشركات التابعة لها، تبدأ بتنفيذ برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطط الوزارة في زيادة المطارات وتطوير شركة مصر للطيران وأسطولها الجوي والاهتمام بالراكب وتحقيق مكاسب مادية و الارتقاء بالعنصر البشري بالوزارة من خلال التدريب والرعاية الصحية التي سوف تقدم للعاملين لأنهم أساس التنمية ورأس المال الحقيقي، بالإضافة إلى استكمال باقي المشروعات الجاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها.

وقال، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طالب الوزراء بضرورة استكمال المشروعات ومتابعة وتقييم الأداء، موضحًا ضرورة أن يكون فكر العمل قائما علي عدم الوساطة وغير تقليدي مع أهمية ترشيد الإنفاق.

وأضاف كمال أن الوزارة تدرس كافة الخطط والسبل بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف زيادة أعداد السائحين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك خطة مشتركة مع وزارة السياحة تشرف عليها الحكومة لزيادة حركة السياحة وتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على كيان صناعة الطيران المدني والشركات الوطنية .

وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد جولات ميدانية بمختلف المطارات للوقوف على حالتها وتطويرها ومقابلة العاملين بها.

أ ش أ