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وزير الطيران : استكمال المشروعات وزيادة المطارات وأعداد السائحين أهم الأولويات

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وزير الطيران : استكمال المشروعات وزيادة المطارات وأعداد السائحين أهم الأولويات وزير الطيران : استكمال المشروعات وزيادة المطارات وأعداد السائحين أهم الأولويات

أكد الطيار حسام كامل وزير الطيران المدني أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتهاد أكثر في بعض الأولويات بالوزارة والشركات التابعة لها تبدأ بتنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح وخطط الوزارة في زيادة المطارات وتطوير شركة للطيران وأسطولها الجوي والاهتمام بالراكب وتحقيق مكاسب مادية و الارتقاء بالعنصر البشري بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها من خلال التدريب والرعاية الصحية التي سوف تقدم للعاملين لأنهم أساس التنمية ورأس المالي الحقيقي واستكمال باقي المشروعات الجاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها .

وقال أن الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء طالب الوزراء بضرورة استكمال المشروعات ومتابعة وتقييم الأداء موضحا ضرورة أن يكون فكر العمل قائم علي عدم الوساطة وغير تقليدي مع أهمية ترشيد الإنفاق .

وقال كمال أن الوزارة تدرس كافة الخطط والسبل الآن بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف زيادة أعداد السائحين من مختلف دول العالم , وأشار إلي أن هناك خطة مشتركة مع وزارة السياحة تشرف عليها لزيارة السياح وتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ علي كيان صناعة الطيران المدني والشركات الوطنية , وقال أن الفترة القادمة سوف تشهد جولات ميدانية بمختلف المطارات للوقوف علي حالتها وتطويرها ومقابلة العاملين بها .

من ناحية أخري سادت حالة من الراحة النفسية بين العاملين في وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها بعد استقرار الأمر علي استكمال الطيار حسام كمال كوزير للطيران المدني وتنفيذ باقي الخطة المتفق عليها في الوزارة التي تواكب عليها 7 وزراء منذ اندلاع ثورة يناير مما تسبب في تأخر النهوض بالشركات وتوقف مشروعات وتعديل مشروعات أخري وعدم تنفيذ مشروعات وفقا للبرامج والخطط التي تم إعدادها من سنوات .

أشار عدد من العاملين بالوزارة والمطار إلي أن تعدد الوزراء علي الوزارة أدي إلي تأخير وعدم اهتمام بالمطارات وأسطول الشركات الوطنية والخدمات التي تقدم للركاب بسبب عدم الاستقرار وتنفيذ الخطط إلا أن الاستقرار علي الطيار حسام كمال أعطي نسبة تفاؤل كبيرة خاصة بين أبناء قطاع الطيران المدني .

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