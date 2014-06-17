ضبط 5 قضايا حيازة سلاح و36 قضية اتجار وتعاطي مخدرات في حملة أمينة بالإسكندرية

قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بالإشراف على حملة أمنية مكبرة لإعادة الانضباط للشارع.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا حيازة سلاح ناري بدون ترخيص “بندقيه خرطوش عيار 12 ، طبنجه عيار 9 مم 3 ، فردخرطوش عيار 12 ، و10 طلقات من ذات العيار ، و88 قضية إحراز سلاح أبيض لـ88 متهم.

كما نجحت الحملة في ضبط 6 قضية اتجار فى مخدر الحشيش بإجمالي وزن 480 جرام ، 2 قضية اتجار فى مخدر الهيروين بإجمالي وزن 65 جرام ، قضية اتجار فى مخدر الافيون بوزن 250 جرام ، قضية تعاطى مخدر الحشيش بوزن 10 جرام ، و33 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة بإجمالي 4880 قرص ، و8 قضايا تعاطى أقراص مخدره ” بإجمالي 38 قرص.

ونجحت الحملة في ضبط 33 جريمة أداب عامه تشمل قضية هتك عرض ، 15 مخالفات فنادق ،10 قضايا تعرض للإناث بالطريق العام ، 5 قضايا محال عامه بدون ترخيص ، قضيتان تحريض على الفسق ، و2771 مخالفة مرورية متنوعه ، 14 دراجه ناريه بدون ترخيص ، و42 قضية تموينية متنوعة.