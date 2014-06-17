هآرتس: ألف جندي إسرائيلي شاركوا في حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم، إن أكثر من ألف جندي إسرائيلي شاركوا في حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية خاصة في مدينة نابلس.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله، “إنه تتم ممارسة ضغوط على كل ما هو حماس، سياسي، مدني، حكم محلي، مؤسسات خيرية، وكل شيء توجد فيه براعم حكم لحماس، ونحن نفكك كل شيء، ونعيدهم إلى الوراء، والمواد التي تم جمعها ستثمر استخباريا والمزيد من الإعتقالات التي ستدخل الأفراد (أي نشطاء حماس) إلى السجون”.

وذكرت الصحيفة، أن قوات الجيش اعتقلت في الفجر، 41 مواطنا في المحافظات الشمالية في الضفة، ضمن الحملة التي تشنها في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين قبل خمسة أيام في الخليل، مشيرة إلى أن نصف المعتقلين من مدينة نابلس، ومعظمهم من مخيم بلاطة، والنصف الآخر من مدينتي الخليل وبيت لحم.

وبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الإحتلال منذ بداية هذه العملية العسكرية حوالي 200 معتقل.