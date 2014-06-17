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المتهمون في “مذبحة رفح الثانية” يهللون بعد إثبات سلامة القوى العقلية لحبارة

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المتهمون في “مذبحة رفح الثانية” يهللون بعد إثبات سلامة القوى العقلية لحبارة المتهمون في “مذبحة رفح الثانية” يهللون بعد إثبات سلامة القوى العقلية لحبارة

عادل حبارة

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمي , اثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين بخلية المهاجرين والأنصار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة رفح الثانية, قيام المتهمين بالتكبير من داخل القفص الزجاجى مرددين :الله اكبر ..لا اله الا الله.

جاء ذلك تعليقا على تقرير اللجنة المشكلة لتوقيع الكشف الطبى النفسى وعقلى الصادر من المجلس الاقليمى للصحة النفسية بالقاهرة عن المتهم عادل حبارة والذى قدمته النيابة العامة .

وانتهت اللجنة الى ان ادراك الحالة النفسة للمتهم اثبتت انه لا يعانى من اى اعراض دالة على اصابته بمرض نفسى وعقلى وانه مسئول مسئولية كاملة على كل ما نسب اليه من افعال .

واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد التاسع عبد الله عبد الحكيم خليل وبعد حلف اليمين وشهد بانه قائد التشكيل محل الواقعة قطاع بلبيس وانه على مشارف قرية العدوة واثناء سير المامورية وهى عبارة عن ثلاث سيارات لوارى محملين بالجنود وعددهم 75 مجند وضباط وامين شرطة , حدث اطلاق نيران وحدثت اصابات فى السيارة رقم 2 التى كادت ان تنقلب وكان بها ضابط اصيب وسقط فى الترعة , وسيارة اخرى انقلبت , واصيب السائقين بطلقات نارية

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة .

 

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