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نيكول كيدمان تغني لأطفال السرطان وتكرم في شانغهاي

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الثلاثاء 17-06-2014 12:34

كرم مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي النجمة العالمية Nicole Kidman بجائزة تكريمية عن فيلمها السينمائي "Grace of Monaco".
Nicole، التي تألقت بفستان من Dolce & Gabbana، تسلمت جائزتها من الممثل Hugh Grant والمخرج John Woo.
وفي سياق منفصل زارت النجمة Nicole برفقة زوجها Keith Urban قبل مهرجان شانغهاي، مستشفى موناش للأطفال في ميلبورن في أستراليا ، في محاولة منهما لإدخال البهجة الى قلب أطفال مرضى السرطان.
وغنيا الثنائي سوياً أغنية" Amazing Grace" للمرضى والعائلات وفريق عمل المستشفى ، كما استمعا إلى المرضى اللذين يعانون من السرطان ومنهم طفلة تدعى Christina Legogianni.

 

 

 

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