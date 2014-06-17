نيكول كيدمان تغني لأطفال السرطان وتكرم في شانغهاي

كرم مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي النجمة العالمية Nicole Kidman بجائزة تكريمية عن فيلمها السينمائي "Grace of Monaco".

Nicole، التي تألقت بفستان من Dolce & Gabbana، تسلمت جائزتها من الممثل Hugh Grant والمخرج John Woo.

وفي سياق منفصل زارت النجمة Nicole برفقة زوجها Keith Urban قبل مهرجان شانغهاي، مستشفى موناش للأطفال في ميلبورن في أستراليا ، في محاولة منهما لإدخال البهجة الى قلب أطفال مرضى السرطان.

وغنيا الثنائي سوياً أغنية" Amazing Grace" للمرضى والعائلات وفريق عمل المستشفى ، كما استمعا إلى المرضى اللذين يعانون من السرطان ومنهم طفلة تدعى Christina Legogianni.

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