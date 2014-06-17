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هل كارول سماحة حامل؟

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هل كارول سماحة حامل؟ هل كارول سماحة حامل؟

الثلاثاء 17-06-2014 14:42

نفت الفنانة كارول سماحة ما تم تداوله بشأن حملها وقالت إنها ليست حاملاً، وإنّ وزنها زاد ثلاثة كيلوجرامات بسبب دعوات الغداء والعشاء في بداية زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، مؤكدة إنها ستواظب على الذهاب إلى الجيم لفقدان ما اكتسبته من وزن.
وأشارت كارول خلال لقائها في برنامج "عين" على قناة "الحياة" المصرية مع الإعلامية سليمان، أنّها أجّلت خطوة الحمل لارتباطها ببعض الحفلات الفنية ولكن قريبا جداً سيكون الحمل من أولى اهتماماتها وأولوياتها.
وأوضحت كارول أنها تسعى إلى إطلاق أغنية فرحة تهديها إلى بعد حالة الاستقرار التي تعيشها اليوم بلدها الثاني، موضحة أن أغنية "وحشاني يا بلادي" التي قدمتها لم تكن حزينة ولكن كان بها بعض الشجن والحنين إلى أن تعود مصر مجدداً كما كانت، لهذا فهي تفكر في عمل أغنية جديدة تليق بالحالة التي تعيش فيها مصر والصفحة الجديدة التي فتحتها.
وكشفت كارول عن أن عرض مسرحيتها "السيدة" سيكون قريبا في القاهرة، موضحة أنها سعيدة لعرضها في مصر أم الفنون.
وعن إمكانية خوضها مجال التمثيل في التلفزيون قالت إنها لا تحب المسلسلات التليفزيونية، ولا تتطلع إلى التمثيل فيها مشيرة إلى أنها تحيي أي فنان يقوم بالتصوير أربعة أو خمسة أشهر متتالية كل عام، وأعربت عن رغبتها في دخول مجال السينما لكن عندما تعود الصناعة السينمائية إلى حالتها الطبيعية.
أخيرا كشفت كارول عن أنشطتها قائلة إنها مرتبطة بحفلات في تونس والجزائر، وتحضر لأغنية منفردة مع الملحن المصري محمد رحيم وهي بعنوان "سهرانين" كتبت كلماتها بنفسها.

 

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