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ابنة أوباما تعمل في مجال الفن

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الثلاثاء 17-06-2014 15:15

يبدو أن الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي Barack Obama قد بدأت بوضع الخطوات الأولى لمستقبلها.

فقد أفادت وكالات أنباء أمريكية بأنّ Malia، ابنة الرئيس Obama قد عملت كمساعدة إنتاج لمدة يوم واحد، وساعدت في إعادة تصوير مشاهد من المسلسل التلفزيوني الجديد " Extant"، الذي تتولى بطولته النجمة Halle Berry.

Malia، التي ستكمل عامها الـ16، بالتزامن مع عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، في 4 تموز المقبل، لطالما أبدت ميولاً إلى السينما والأفلام منذ صغرها، ويبدو أنها قد عقدت العزم الآن على العمل في كواليس هوليوود، الأمر الذي جعلها تتوجّه إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لتشارك في التصوير.

كذلك حضرت السيدة الأولى Michelle Obama في كواليس استوديوهات "CBS" إلى جانب ابنتها.

يُذكر أنّ مكتب زوجة الرئيس الأمريكي لم يُصدر أيّ تعليق حيال الموضوع.

 

هذا هو راتب الرئيس أوباما

 

 

 

 

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