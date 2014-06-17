من هو الملحن الشاب الذي سيجمع بين يارا وديانا وباسكال ونوال؟

في كل مرّة يغيب فيها الشاعر سعود الشربتلي عن الساحة الغنائية والإعلام، يكون في طور التّحضير لمفاجأة يقدّمها للساحة ولجمهوره.

هذه المرّة لم تكن المفاجأة على شكل أغنية يتعاون فيها مع أحد نجوم الغناء، وليس مع نجمات شهيرات فقط سبق وغنّين كلماته، إنما من خلال ملحن شاب يقدّمه للساحة الغنائية من خلال خمس أغنيات إنتهى من تلحينها، لأصوات نجمات سبق للشاعر أن تعاون معها.

الملحن الشاب ثامر توفيق الذي سيبدأ مشواره كملحن مع الكبار، سبق أن شارك قبل تسع سنوات في برنامج "نجم الخليج".

الشاعر سعود الشربتلي خص "سيدتي نت" بجديده وتبنّيه للملحن الشاب ثامر توفيق وقال " الجديد هو اكتشاف وتقديم شاب موهوب بالتلحين، وهو ثامر توفيق. وأستطيع القول إنني أقدّم للساحة الغنائية ملحن متميّز، سيكون له شأنه وحضوره القوي في عالم التلحين".

* ثامر له تجارب سابقة كمطرب شارك في برنامج "نجم الخليج" كمطرب. كيف اكتشفته كملحن؟

- عادة، أبحث عن الأفكار الجديدة لدى المواهب غير المعروفة، وفي صفحتي على الـ "فيس بوك" يوجد أكثر من 10 ملحنين، جميعهم طلبوا التعاون معي وتلحين كلماتي، وجربت معظمهم. وفجأة دخل ثامر على "الفيس بوك" وقال إنه ملحن، ويتمنى لو منحته الفرصة. وعندما سمعته أبهرني جداً، ولمّا جرّبته في أكثر من نص غنائي ارتحت له. وحتى الآن انتهى من تلحين خمس نصوص غنائية سيغنيها عدد من المطربات اللبنانيات الشهيرات. ولهذا أقول إن ثامر توفيق قنبلة فنية بدأت بالانفجار. وأعتقد أنه يمثّل رأس حربة للملحنين السعوديين. خاصة بعد رحيل كبار الملحنين السعوديين، أو توقف بعضهم عن التلحين واكتفائهم بالركون إلى الماضي.

* ما هي الأغاني التي لحنها ومن سيغنيها؟

- ثامر معي على الهاتف. تكلم معه وخذ منه المعلومات.

* في البداية ثامر حدثنا عن سبب غيابك أكثر من تسع سنوات منذ رشحتك "سيدتي" للمشاركة في برنامج "ستار أكاديمي" والانسحاب منه والتوجه إلى دبي للمشاركة في برنامج "نجوم الخليج". أين أنت كل هذه السنوات؟

- بعد خروجي من برناج "نجوم الخليج" ورجوعي للسعودية بدأت أبحث عن فرصة مثل أي شاب موهوب، لكنها شبه معدومة في السعودية، وأنا بطبعي عنيد ومؤمن بذاتي وموهبتي، فبدأت التخطيط لتطوير إمكانياتي وموهبتي، فأسست ستديو صغير، ودرست دراسات حرة في القاهرة، ومن خلال الستديو الخاص نفذت أغنيات خاصة بالزفاف والمناسبات الاجتماعية. وحالياً أعمل مدرساً للموسيقى في معهد الفنان الطبيب هيثم شاولي. وقد تفرغت للفن تماماً، ووهبت نفسي لخدمة موهبتي وفني. والآن بعد تعاوني مع الشاعر سعود الشربتلي أعتبر نفسي محظوظاً، فقد خطط لتكون انطلاقتي مع أسماء كبيرة ولامعة.

* حدثنا عن الأغاني التي لحنتها ومن سيغنيها؟

- في البداية أحب التوضيح بأن ما يميّز الشاعر سعود الشربتلي، كما قال عنه الشاعر إبراهيم خفاجي، ليس أنه يكتب السهل الممتنع فحسب، بل الكلمات التي تصل للمتلقي العربي، وهو خليفته في هذه المدرسة العملاقة. أما الأغاني التي انتهيت منها فهي خمس أغنيات جميعها من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وهي "مو محتاجكم" غناء يارا، و"أحبك" و"منت هيّن" غناء باسكال مشعلاني، و"لعبها صح" غناء نوال الزغبي، و"يا مرحب" غناء ديانا حداد.