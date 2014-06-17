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ديانا حداد: لن أحبّ الألمان ولو باضوا ذهباً

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ديانا حداد: لن أحبّ الألمان ولو باضوا ذهباً ديانا حداد: لن أحبّ الألمان ولو باضوا ذهباً

الثلاثاء 17-06-2014 16:33

أكدت الفنانة ديانا حداد التي تشجع منتخب الأرجنتين أنها لن تحب الفريق الألماني ولو باض ذهباً، وكتبت ديانا مساء أمس الاثنين أثناء المباراة التي جمعت البرتغال وألمانيا على حسابها الخاص على موقع "تويتر" "يلا اللي مع المانيا خليكم مع ألمانيا وان شاء الله لو ببيضوا ذهب ما رح حب هالفريق. لو ما خضيره انه مدريدي ومسعود أوزيل كان في الريال وبس".
وكانت ديانا قد انتقدت الأخطاء التحكيمية في المبارة واعتبرت أن الحكم متحيز للألمان وكتبت "الحكم عينك عينك مع ألمانيا أكبر ظلم والله قمة المسخرة".
وتعليقاً على فوز الأرجنتين أعربت ديانا عن سعادتها رغم عدم إعجابها بأداء الفريق.

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سيدتي