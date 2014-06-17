مادلين مطر تعتزل الغناء وتنضم إلى المنتخب البرازيلي

هي من الفنانات المرهفات إحساساً، اللواتي يشتهرن باللون الرومانسي. ولا يقتصر اهتمام مادلين على صوتها الدافئ الذي يُميّزها عن الكثيرات من بنات جيلها، بل يتعدّى ذلك إلى عشق الكرة، لا سيما كرة القدم، وهو ما لا يعرفه الكثيرون.

وتُبدي مطر كامل استعدادها لاعتزال الغناء في شهر كأس العالم، لتتفرّغ لمشاهدة المباريات مباشرة، لأنّها إحدى المشجعات الشرسات للمنتخب البرازيلي، الذي يخوض اليوم مباراته الثانية ضد المنتخب المكسيكي.

مادلين تعلم بخفايا المنتخب البرازيلي، وكانت تنصت جيّداً إلى القصص التي يسردونها لها عن هذا المنتخب، لاسيّما لاعبه الشهير "بيليه" الرمز التاريخي لكرة القدم العالمية.

وقد اختارت مادلين كلاً من راغب علامة ووائل كفوري وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم لتلعب معهم في فريق واحد ضد الفرق المتنافسة في المونديال، في وقت أبدت استعدادها للزواج من اللاعب البرازيلي "نيمار".

أحبّ أن أكون مميّزة

هذا العام، أرادت مادلين أن تكون مميّزة عن غيرها من الفنانات، فاختارت وفريقها الذي يعمل معها "علي الدوخي" و "بولا حداد" فكرة مميّزة، وكان لعدسة المصوّر اللبناني ذبيان سعد فرصة تنفيذ جلسة التصوير الخاصّة بالمونديال، لصالح موقع "سيدتي نت" الذي خصّته مادلين بمرافقتها خلال جلسة التصوير.

وكشفت مادلين عن أنّها من عشاق المنتخب البرازيلي منذ نعومة أظافرها، إضافة إلى أفراد أسرتها، ابتداءً بوالدها الراحل، وصولاً إلى إخوانها الشباب في المنزل. وتعترف مادلين بأنها ليست من محبي كرة القدم، إلا أنّ كأس العالم له نكهة خاصّة، وهو فرصة للاستراحة من العمل، حيث تجلس أمام التلفاز وتتابع كلّ الفرق المشاركة في المونديال بشغف.

مادلين لاعبة كرة قدم

أحبّت مادلين أن تكون لاعبة في ملعب البرازيل، وسط أجواء رياضية تامّة، لم تغب عنها الأعلام، ولا الثياب البرازيلية التي اختارتها بنفسها. وهي من شدّة حبّها للألبسة الرياضية ارتدتها خلال التصوير وبعده، وابقت عليها حتى ساعات المساء.

وتُضيف مادلين القول: "أصبحت "السوشيال ميديا" تلعب دورها أيضاً في أيّامنا هذه، ونعلن عبر صفحاتنا ما نقوم به، لكن أحببت أن أقوم بهذه الفكرة لجمهوري الذي يتابعني عبر هذه الوسائل كافة".

أين تتابعين المونديال؟

في البداية أتابعه من المنزل، وفي ما بعد من الممكن أن أذهب إلى مقهى لمتابعته مع أصدقاء لي، وأنا بطبعي حماسيّة جداً، وأصرخ، وأعطي رأيي إذا لم تعجبني اللعبة. وفي هذا العام، أنا معجبة أيضاً بأداء الأرجنتين وهولندا.

إذا خسر المنتخب البرازيلي، ماذا ستفعلين؟

إن شاء الله، لا. يجب أن يربحوا، فهم يلعبون فوق أرضهم، والأرجنيتن خطرة، ومن الممكن أن تصل إلى مراحل متقدّمة. وتشتهر البرازيل بلاعبيها، فمارادونا قويّ جداً، وحتى لو لم تحصل البرازيل على الكأس فلاعبوها مميزون، وأنت تشعر أنّ هذه الكرة ولدت لهم.

هل من طقوس معينة تقومين بها خلال فترة المونديال؟

(تضحك) لا. ولكن أكتفي فقط بالتتشجيع، وأعلّق على كلّ شاردة وواردة، وإذا أخطأ أحد اللاعبين أو أضاع فرصة تسجيل هدف أشعر بالغضب.

وحدي من قام بجلسة تصوير

هل تعتبرين أنّ الفنانات يتسابقن لارتداء ثياب المونديال لتصبح موضة في هذا الشهر؟

لا أظنّ ذلك. ولا أيّ فنانة أنجزت جلسة تصوير خاصة، واختارت ملعباً رياضياً للتصوير فيه. فالأكثرية اكتفين بالوقوف أمام علم البلد الذي يشجّعونه، وهو حدث يحصل كلّ 4 سنوات، ونضوّي عليه بطريقتنا. وإذا لم نقم بهذا الأمر، لا نشعر بأجواء المونديال.

وتابعت: "كان بإمكاني أن أقوم بما قام به غيري، إلا أنني أردت التميّز بهذه الفكرة. ومن قلبي أحبّ البرازيل، وكنت دائماً أقول إنني أريد القيام بشيء خاصّ. وهذا العام حققت ما كنت أتمناه.

ألعب مع راغب ووائل وشيرين ونجوى

إذا أردت اختيار فريق "مونديال" من الفنانين، فمن تختارين؟

لا أعلم من يلعب كرة القدم بشكل جيّد. أحبّ راغب علامة ووائل كفوري كأصوات، وأشعر أن من الممكن ضمّ شيرين ونجوى كرم. هؤلاء الذين خطروا على بالي.

مستعدّة للزواج من نيمار

من هو لاعبك المفضل؟

لاعبي المفضل هو نيمار الذي يحمل الرقم 10 في فريقه، وأنا مستعدة للزواج به (تضحك).

حملة سيدتي لا للسمنة

واستغللنا فرصة الكلام مع مادلين للتحدّث عن حملة "سيدتي ضد السمنة"، التي كانت مادلين الفنانة الوحيدة التي شاركت فيها، وكشفت لنا أنه في الشهر الأول خسرت بعض الكيلوغرامات، لكنّها توقفت عن متابعة برنامجها الصحيّ بسبب تعرّضها لوعكة صحيّة.

وشكرت مادلين اختصاصيّة التغذية نانسي حبيقة لمتابعتها لها بشكل دائم، وإرشادها إلى ما يجب القيام به، وهي دائمة الاتصال بها، ووعدت مادلين بأن تعود في الشهر المقبل إلى اتباع الحمية الصحية.

يُذكر أنّ خبير التجميل بول قسطنطينيان هو من اهتمّ بمكياج مادلين، فيما تولّى تصفيف الشعر "شانت" من صالون فاديا المندلق.

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