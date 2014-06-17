ما هو الدور الذي رفضه كل من مهند وأمير؟

عمان- سميرة حسنين

رفض الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند بطولة فيلم رومانسي كوميدي جديد من تأليف وإخراج الممثل التركي أوزجان دنيز الشهير بجهاد في مسلسل "ندى العمر"، بحجة تفرغه لتصوير مسلسله الجديد "سيد كورت وشورى" الشهير عربياًُ بـ"ليث ونورا"، خاصةً وإنه متأخر في التصنيف الأسبوعي للمشاهدة مع تقدم بسيط، حيث تقدم إلى المركز التاسع في الأسبوع الأخير من شهر أيار الفائت، وما زال غير قادر على زحزحة مسلسل "الآغا الصغير" من تربعه على قمة المركز الأول الأعلى مشاهدة وهو من بطولة الممثل الصغير أمير أيبيكه الشهير بعثمان في "على مر الزمان".

كذلك رفض الممثل شاتاي أولسوي الدور، بعد أن تذرع بارتباطه بأوقات تصوير مسلسله الجديد "مد وجزر"، الذي قارب موسمه الأول على الإنتهاء، وقال إنه يريد أخذ قسط طويل من الراحة والإسترخاء في إجازته التي قرر أن يقضيها في المكسيك قبل العودة إلى تصوير الموسم الثاني.

وسرب بعض المقربين من أوزجان إنه ندم على عرضه الدور على شاتاي، إلا إن مرشحه الثالث الممثل الوسيم شكرو أوزيلديز الشهير بوسام في مسلسل "ويبقى الأمل" لم يخذله، ووافق على بطولة فيلمه الجديد، ووقع عقده فوراً مع شركة أفشار للإنتاج السينمائي التي قامت بإنتاج معظم أفلام أوزجان دنيز سواء التي قام ببطولتها أو بإخراجها وحققت أعلى الإيرادات للشركة في دور السينما التركية.