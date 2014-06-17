بالصور: الأمير جورج يخطو خطوته الأولى

اختار الأمير George المباراة الخيرية في نادي سيرينسيستر بارك للبولو في مقاطعة جلوسيسترشاير للفت أنظار العالم إلى خطواته الأولى في العلن.

ويبدو أنّ على القصر الملكي أن يستعدّ للمشاغب الذي قرّر الانطلاق، إذ بذل الأمير الصغير كلّ جهده للإفلات من بين يدي والدته، دوقة كامبردج Kate Middleton، والزحف على الأرض صوب الكرة، عندما كان يتابع والده وعمّه وهما يلعبان لعبة البولو، ثمّ حاول ركل الكرة.

واللافت في الأميرGeorge، البالغ من العمر 11 شهراً وهو الأكثر نفوذاً في لندن، أنه حاول ركل الكرة لأول مرة بقدمه اليسرى، ما يدلّ على أنه أعسر مثل والده الأمير William وجدّه Charles والملكة أيضاً.

واستغلّ الأمير George الفرصة، ليتمتّع بمسك عصا البولو، لأول مرة، ثمّ الزحف بها بعيداً حول المضمار، في وقت كان الجميع يراقب تحركاته باستمتاع، ممّا أبدع جواً رائعاً من المرح في المكان، الذي تجمهر فيه العديد من المتابعين لهذه الرياضة.

يُذكر أنّه ستصدر في بريطانيا عملة فضية تذكارية جديدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية احتفالاً بعيد الميلاد الأول للأمير George، ليكون بذلك أوّل عضو في العائلة المالكة البريطانية الذي يتمّ الاحتفاء بعيد ميلاده الأول من خلال إصدار عملة جديدة في بريطانيا.

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