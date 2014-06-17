بالصور .. محافظ الفيوم يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس

عقد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اليوم بمكتبه اجتماع موسع بحضور اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم واللواء سعد العجمي السكرتير العام واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ومديري العموم بالمحافظة.

وافق محافظ الفيوم على إعادة تسمية بعض المدارس بإطلاق أسماء شهداء الفيوم عليها حيث أطلق اسم الشهيد رمضان محمد عبد الله ” مساعد شرطة ” على مدرسة الروضة بنين الابتدائية بطاميه ، واسم الشهيد فرج فضل محمود ” مساعد شرطة ” على مدرسة معصرة صاوى الابتدائية بطاميه وإطلاق اسم الشهيد احمد زيدان بسيونى ” مجند ” على مدرسة بنات طبهار الإعدادية بأبشواى.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عدداَ من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهتم بتلبية رغبات المواطنين ففيما يتعلق بالمجال الزراعي وأهمية ارتباطه بالمجال الصناعي أشار المحافظ أنه جارى تنفيذ المشروع القومي للزراعة والماشية لشباب المستقبل بمركز طاميه حيث أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بحصر المنشآت الإنتاجية التابعة لمديرية الزراعة ليتم تفعيلها بما يخدم المشروع.

وأفاد أنه تم حصر عدد 116 فدان لإقامة منشآت صناعية عليها تسهم فى الحد من البطالة وتستثمر طاقات الشباب بالعمل فى تلك المنشآت.

وأكد محافظ الفيوم تخفيفا من معاناة المواطنين فى استخدام وسائل المواصلات أنه سيتم مخاطبة مجموعة من رجال الأعمال لإنشاء جمعية أهلية للمواصلات والنقل الجماعي.

كما تم مناقشة سبل التطوير والارتقاء بساحل بحيرة قارون والاراضى المتاخمة له لمنع أي تعديات غير قانونية إلا من خلال التراخيص الخاصة بإنشاء المشروعات السياحية التي تخدم أبناء المحافظة بما يساعد على الحد من البطالة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن بالفيوم.